Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwere Verletzungen nach Sturz

Rastatt (ots)

Nach bisherigen Erkenntnisse dürfte ein Unfallgeschehen am Montagnachmittag in der Kehler Straße zum Sturz einer Frau aus einem Fenster geführt haben. Die Seniorin ist hierbei gegen 16:30 Uhr aus dem zweiten Stock in die Tiefe gefallen und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Ablauf des Unglücksfalls ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Anwohner und hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr haben noch versucht helfend einzugreifen, konnten den Sturz der Frau allerdings nicht verhindern. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell