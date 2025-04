POL-OG: Renchen, Ulm - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bühl (ots) - Am Montagvormittag ereignete sich in der Affentaler Straße ein Unfall mit einem Traktor bei dem sich eine Person verletzte. Gegen 11:20 Uhr soll ein 56-Jähriger bei landwirtschaftlichen Arbeiten alleinbeteiligt mit seinem Traktorgespann an einer abschüssigen Böschung ins Rutschen gekommen sein. Das Gespann kippte in der Folge um wobei der Fahrer aus seinem Sitz geschleudert wurde. Der Mann erlitt hierbei ...

