Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Simmern - Wochenendpressebericht vom 04.-06.10.2024

Simmern (ots)

Gleich mehrfach sein anvisiertes Ziel verfehlt hat ein 33-jähriger Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Was war geschehen? Nach Beendigung der Oktoberfestveranstaltung kam es am 06.10.2024 gegen 00:30 h im Festzelt zunächst zu Streitigkeiten mehrerer Personen. Eine Person aus dieser Gruppe, der spätere Beschuldigte, beabsichtigte aus dem Streit heraus eine andere Person zu treten. Jedoch verfehlte er sein Ziel und traf unbeabsichtigt eine unbeteiligte Person. Die anwesende Security bemerkte die Situation und griff ein. Hier kam es zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Der Beschuldigte versuchte sich gegen die Security zur Wehr zu setzen und schlug in deren Richtung. Abermals verfehlte er sein Ziel und traf in diesem Fall seine eigene Frau. Die beteiligten Personen wurden infolge der Auseinandersetzung leicht verletzt. Bei dem Aggressor wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,84 Promille festgestellt. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen des Festgeländes verwiesen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Abend des 04.10.2024 kam es in Budenbach zunächst zu einem verbalen Streit von zwei erheblich alkoholisierten Männern im Alter von 30 und 35 Jahren, der durch die Polizei anfangs noch geschlichtet werden konnte. Nach Abrücken der Polizeikräfte verbrachten die beiden Personen weiter zusammen den Abend und sprachen weiterhin dem Alkohol zu. Es kam dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 30-jährige Mann unter Zuhilfenahme eines Schlagrings auf sein Gegenüber einschlug. Der Geschädigte wurde durch zwei Schläge getroffen und erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen hatten über 1 Promille Atemalkohol. Der Schlagring wurde polizeilich sichergestellt. Gegen den Schläger wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Parteien wurden zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen getrennt.

Am frühen Samstagnachmittag, gegen 13:40 h, wurde der Polizei ein schlangenlinienfahrender LKW gemeldet. Der betreffende LKW konnte durch die Polizeiwache Hahn in der Gemarkung Hirschfeld angehalten und kontrolliert werden. Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,91 Promille. Dem 33-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am 05.10.2024 kam es gegen 14:25 h in Simmern zu einem kleineren Verkehrsunfall mit Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten jedoch fest, dass der 22-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus war sein PKW weder zugelassen noch versichert. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell