Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Streit eskaliert

Kehl (ots)

Ein Streit unter mehreren Männern im Alter zwischen 19 und 35 Jahren ist am Montagabend in der Schulstraße eskaliert, sodass die Beamten des Polizeireviers Kehl nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen bei der Auseinandersetzung auch Schlagstöcke eingesetzt worden sein. Zwei Gruppierungen sollen sich hierbei kurz vor 20 Uhr gegenseitig bedroht und geschlagen haben, was zur Folge hatte, dass von den fünf Beteiligten vier davon in Krankenhäuser behandelt werden mussten. Der Konflikt zwischen den zerstrittenen Personen dürfte schon seit längerer Zeit andauern und hat in dem abendlichen Aufeinandertreffen zunächst seine Spitze gefunden. Die Ermittlungen dauern an.



