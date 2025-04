Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Widerstand geleistet

Oberkirch (ots)

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einer wechselseitigen handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Alter von 15, 22 und 36 Jahren. Der alkoholisierte 36-Jährige verständigte die Polizei und teilte mit, dass er wegen der Angreifer eine Waffe holen wolle. Im Rahmen der Fahndung konnte er von einer Polizeistreife auf Höhe seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt. Durch Zeugen wurde bekannt, dass der alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann seinen E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr geführt habe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. In der Folge leistete der Störenfried massiven Widerstand und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

