POL-HST: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Asia-Markt

Stralsund (ots) - Am Sonnabend, dem 29.02.2024, kam es gegen 1:24 Uhr zu einem Vorfall am Knieperteich, Höhe Küterdamm, in Stralsund. Ein 44-jähriger Deutscher war zum Angeln an den Knieperteich gekommen. Während er auf einer Bank am Ufer wartete, sprach ihn eine ihm unbekannte Person an und forderte ihn auf, den Bereich zu verlassen. Dem kam der 44-Jährige nicht ...

mehr