Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Aus dem Nichts angegriffen, Hinweise erbeten

Hohberg, Niederschopfheim (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Hohberg ermitteln nach einem Vorfall am Montagabend im Laugasserfeld im Bereich der dortigen Sporthalle wegen gefährlicher Körperverletzung. Drei Jungs im Alter von 14 und 15 Jahren schilderten hierbei, dass sie kurz nach 22:30 Uhr von einem bislang Unbekannten aus dem Nichts angegriffen worden seien. Der als 30 bis 35 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß beschriebene Mann sei plötzlich aufgetaucht und hätte ohne Vorwarnung mit Pfefferspray gegen einen der Jugendlichen gesprüht. Ferner habe er mit einem Stock auf einen anderen der Jugendgruppe eingeschlagen und ihn beleidigt. Nach einem Gerangel rannte der Angreifer in Richtung der dortigen Felder davon. Er habe ganz kurze blonde Haare oder eine Glatze gehabt. Er sei komplett schwarz gekleidet gewesen und hätte ein eng anliegendes schwarzes Tuch über die untere Gesichtshälfte gezogen gehabt. Hinweise zu dem nun gesuchten Mann werden unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 an die Ermittler des Polizeipostens Hohberg erbeten.

