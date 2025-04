Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ingewahrsamnahme

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde eine Polizeistreife zu verbalen Streitigkeiten am Bahnhof gerufen. Gegen 14:30 Uhr soll ein 39-Jähriger zwei Personen provoziert haben. In Folge wurde dem Störenfried einen Platzverweis für den Bahnhof ausgesprochen. Diesem kam er zunächst nach weshalb keine weiteren polizeilichen Maßnahmen erforderlich waren. Als er sich wenig später erneut am Bahnhof aufhielt und mit einer anderen Personengruppe in Streit geriet, wurde erneut ein Platzverweis von Seitens der Polizeibeamten erteilt, weshalb er sich in Richtung der Unterführung begab. Die Beamten konnten beobachteten wie der Mann wieder in Richtung Bahnhof laufen wollte und nahmen ihn vorläufig fest. Überdies leistete er während der Festnahme heftigen Widerstand sperrte sich und verletzte die beiden Polizeibeamten. Weil weiterhin mit Störungen des Delinquenten zu rechnen war, musste er die Nacht in Gewahrsam verbringen. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

/ph

