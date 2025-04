Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Brand in Firma

Kehl (ots)

Ein Brand mit starker Rauchentwicklung führte am Karsamstag in der Weststraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 21 Uhr teilte der Inhaber einer Firma für Photovoltaikanlagen den Brandausbruch in seiner Lagerhalle den Hilfskräften mit. Die angerückten Wehrleute konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 212820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden.

