Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes

Friedland (ots)

Am 25.03.2025, um 17:33 Uhr wurde dem Polizeirevier Friedland eine starke Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude in 17098 Friedland gemeldet. Durch die sofort eingesetzten Beamten konnte "An der Kleinbahn" ein in voller Ausdehnung brennendes Gebäude festgestellt werden. Neben der Polizei waren insgesamt 72 Kameraden aus den Feuerwehren Friedland, Salow, Brohm, Lübbersdorf, Kotelow, die Führungsgruppe Amt und ein RTW eingesetzt. Die Löschmaßnahmen dauerten ca. 4 Stunden an, wozu zeitweise auch die Bresewitzer Straße vollgesperrt werden musste. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 30.000 Euro. Das Gebäude ist vollständig zerstört. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 039601-300224 bei der Polizei in Friedland zu melden. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell