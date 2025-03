Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer- und leichtverletzten Personen

Usedom (ots)

Am 25.03.2025, gegen 17:20 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Verkehrsunfall auf der B 110 informiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 37-jährige Fahrer eines Pkw Kia von Ahlbeck in Richtung Usedom/Stadt. Die 44-jährige Fahrerin eines Pkw Seat und der 46-jährige Fahrer eines Pkw Toyota kamen ihm entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Pkw Kia auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den Pkw Seat. Dieses Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam auf seinem Dach liegend zum Stillstand. Der Kia stieß im weiteren Verlauf gegen den stehenden Toyota. Bei diesem Unfall wurden zwei Personen schwerverletzt in das Klinikum nach Greifswald eingeliefert. Die leichtverletzte Person wurde zur Untersuchung in das Klinikum nach Anklam gebracht. Am Kia und am Seat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der gesamte Schaden wird mit zirka 50.000 Euro beziffert. Zur beweissicheren Rekonstruktion der Unfallursache wurde über die Staatsanwaltschaft der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA angeordnet. Die Straße war während der gesamten Maßnahmen für zirka fünf Stunden vollgesperrt. Es kamen 12 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Usedom zum Einsatz, die die Erstversorgung und die Absperrmaßnahmen übernahmen. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell