Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots)

Am 22.03.2025 um 23:50 Uhr wurde dem Polizeirevier Ribnitz- Damgarten ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße gemeldet. Bei dem Mehrfamilienhaus handelt es sich um ein Gebäude mit 5 Etagen und 24 Wohneinheiten. Der Hinweisgeber teilte mit, dass er eine Rauchentwicklung im Hausflur bemerkte. Als er dies überprüfen wollte, stellte er ein Feuer im Hausflur fest, dass er daraufhin mit Wasser löschte. Es wurde ein Haufen mit Unrat in Brand gesetzt, wodurch die Fliesen in Mitleidenschaft gezogen und die Wände verrußt wurden. Durch das Feuer ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

