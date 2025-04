Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Raub in Bahnhofsunterführung!

Offenburg (ots)

Zur einer Raubstraftat kam es am frühen Morgen des Ostermontags in einer Unterführung in Bahnhofsnähe. Der 29-jährige Geschädigte war gegen 05.00 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er von drei männlichen Tätern in der Unterführung mit Tritten und Schlägen attackiert wurde. Noch während der Geschädigte wehrlos am Boden lag, raubten die Angreifer das Mobiltelefon sowie Bargeld von mehreren hundert Euro. Der Geschädigte erlitt durch die Tritte und Schläge schwere Verletzungen im Gesichtsbereich, welche in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt wurden. Die drei Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß in Richtung Innenstadt. Laut einer vagen Beschreibung sollen diese alle um die 30 Jahre alten sein und ein südländisches Äußeres haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und erbitten Zeugenhinweise unter Tel. 07222 / 761-120.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell