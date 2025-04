Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl im Verbrauchermarkt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 08. April 2025, um 19:00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Die 27-jährige Beschuldigte packte diverse Lebensmittel und Schmuck im Wert von knapp 200 Euro in ihre Handtasche und Jackentasche. Als sie den Supermarkt im Bereich der Obst- und Gemüseabteilung verlassen wollte, wurde sie von den Mitarbeitern angesprochen.

Die Beschuldigte erhielt ein lebenslanges Hausverbot. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell