Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg-Nord: Mehrere Brände am Wochenende - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Wochenende (22. bis 24. November) kam es zu mehreren Bränden im Duisburger Norden. In allen Fällen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Hier die Brände im Detail:

Obermarxloh: Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Freitagabend (19:47 Uhr) der Feuerwehr ein Kleinkraftrad auf der Kantstraße, welches in Flammen stand. Auch die Einsatzkräfte der Polizei eilten zu der Brandstelle. Durch das Feuer der Zweirades wurden eine nahegelegene Hausfassade und das Fensterglas eines anliegenden Gebäudes beschädigt.

Vierlinden: Am Folgetag (Samstag) um 18 Uhr rückten die Einsatzkräfte dann zur Lore-Agnes-Straße aus, weil ein oder mehrere Unbekannte ein Auto in Brand setzte/n. Die hinzugezogenen Polizisten übernahmen die Brandstelle, nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren.

Sonntagabend alarmierten aufmerksame Zeugen die Einsatzkräfte zu drei weiteren Bränden. Verletzt wurde hierbei niemand.

Neumühl: Auf der Albert-Einstein-Straße brannte in einem überwiegend leer stehenden Mehrfamilienhaus gegen 18:15 Uhr eine Wohnung in der neunten Etage. Nachdem die Flammen kontrolliert werden konnten, übernahm die Polizei den Brandort. Genau zwei Stunden später (20:15 Uhr) eilten die alarmierten Kräfte von der Feuerwehr und der Polizei Duisburg erneut zum selben Objekt. Bislang Unbekannte sollen im Keller Unrat in Brand gesetzt haben. Hierunter auch Reifen, die für eine Rauchentwicklung sorgten.

Marxloh: Zwischenzeitig rückte die Feuerwehr um 19 Uhr zu einem Brand in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus auf der Grillostraße aus. Nachdem das Erdgeschoss bereits in Flammen stand, welche auf das übrige Gebäude übergingen, evakuierten die Rettungskräfte ein angrenzendes Wohnhaus. Ein Bus der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) diente den Evakuierten als kurzfristiger Aufenthaltsort. Kräfte der Polizei sperrten für die Dauer der Löscharbeiten den umliegenden Straßenbereich.

Die Brandexperten der Duisburger Polizei haben in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und vernehmen Zeugen, untersuchen die Brandorte, sichern Spuren, werten diese aus und suchen insbesondere weitere Zeugen.

Wenn Sie zu den genannten Bränden Angaben machen könnten, Verdächtiges beobachtet haben oder Foto- und Filmaufnahmen von den Geschehnissen angefertigt haben, melden Sie sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

