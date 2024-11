Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Einbruch in Glühweinstand - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes (29 und 30 Jahre alt) ertappten in der Nacht zum Samstag (23. November, 3:30 Uhr) einen Einbrecher auf frischer Tat auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Als sie den Unbekannten in einer Glühweinhütte auf der Königstraße entdeckten, ergriff er die Flucht und rannte in Richtung Hauptbahnhof. Dabei attackierte er die Sicherheitsmitarbeiter, die dem Mann bis zum Bereich Wuhanstraße/Portsmouthplatz folgten. Schließlich gelang dem Räuber die Flucht; seinen Rucksack ließ er auf dem Bahnhofsvorplatz liegen. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die alarmierten Polizisten stellten den Rucksack, welcher mit mutmaßlichem Einbruchswerkzeug gefüllt war, sicher. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Angaben zu dem Unbekannten machen können: Er hat eine Glatze und trug zum Tatzeitpunkt eine Jacke in Camouflage-Optik und Stiefel. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

