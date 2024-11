Polizei Köln

POL-K: 241121-1-K Gesprengter Geldautomat entpuppt sich als Kontoauszugsdrucker - Tatverdächtige werden heute einem Haftrichter vorgeführt

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20. November 2024 Ziffer 2:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5912957

Nach der Sprengung eines Automaten in einer Bankfiliale in Köln-Mülheim in der Nacht auf Mittwoch (20. November) hat sich herausgestellt, dass es sich bei dem Automaten um einen Kontoauszugsdrucker handelte, der einem Geldautomaten ähnlich sieht.

Einsatzkräfte hatten zwei Verdächtige (18, 34) auf der Keupstraße gestellt. Sie äußern sich nicht zu den Vorwürfen und werden heute einem Haftrichter vorgeführt. (sw/de)

