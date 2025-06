Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Biker schwer verletzt

Am Donnerstag stürzte ein 20-Jähriger bei Gerstetten von seinem Motorrad.

Der junge Mann war um 20.20 Uhr auf der K3017 von Sontbergen in Richtung Gerstetten unterwegs. In einer starken Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Wanderer fanden den Verletzten auf der Fahrbahn liegen und verständigten Rettungskräfte. Die brachten den 20-Jährigen dem dem Hubschrauber in eine Klinik wo er stationär aufgenommen wurde. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann wohl in der Kurve zu schnell unterwegs. Denn das Motorrad rutschte nach dem Sturz noch etwa 85 Meter über die Straße und landete auf einem Waldweg rechts neben der Fahrbahn. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg das Motorrad.

