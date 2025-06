POL-UL: (GP) Göppingen - Unerlaubte Müllentsorgung / Ein Zeuge fand am Donnerstag illegal entsorgten Müll bei Göppingen.

Polizeipräsidium Ulm

Ein Zeuge fand am Donnerstag illegal entsorgten Müll bei Göppingen.

Am Donnerstag entdeckte ein Zeuge den Müll an einem Feldweg beim Friedhof in Jebenhausen. Eine zunächst unbekannte Person lud dort ihren mutmaßlichen Umzugsmüll illegal ab. In dem Müll fanden die Ermittler Schriftstücke mit einer Adresse. Dadurch kam die Polizei Jebenhausen auf die Spur einer 19-Jährigen. Die muss nun mit einer Anzeige rechnen. Sie zeigte sich wohl einsichtig und kümmerte sich um die richtige Entsorgung.

