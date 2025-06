Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag stießen bei Laupheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 16.45 Uhr war ein 65-Jähriger mit seinem Audi in Baustetten unterwegs. Er bog, von der Neidhardtstraße kommend, in die Hauptstraße ein. Dabei achtete er wohl nicht auf den Verkehr in der Hauptstraße. Denn dort fuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW Polo. Die kam von rechts und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Die Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am Audi auf 3.000 Euro, den am VW auf 7.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

