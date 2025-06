Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeuge wird bei Streitigkeiten geschlagen

Kall (ots)

Am Sonntag (1. Juni) kam es um 20.27 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Busbahnhof in der Trierer Straße in Kall.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Gruppe von etwa 15 Personen in zunächst verbale Streitigkeiten.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus den verbalen Streitigkeiten eine handfeste Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe.

Ein 20-jähriger Zeuge aus Kall wurde auf die Situation aufmerksam und wollte schlichtend eingreifen.

Daraufhin richtete sich die Aggression dreier bislang unbekannter Personen nicht mehr gegen die Gruppe, sondern gezielt gegen den Zeugen. Ein Unbekannter schlug dem 20-Jährigen hierbei mit der Faust in das Gesicht. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Ermittlungen bezüglich der vorsätzlichen Köperverletzung wurden aufgenommen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -dunkle Hautfarbe -1,88 m -18 Jahre alt -dünn/sportlich -trug eine dunkelblaue Sweatshirt-Jacke

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell