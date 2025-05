Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt

Mechernich (ots)

Am Mittwochabend (28. Mai) wurde um 21.10 Uhr auf einem Truppenübungsplatz in der Schavener Heide in Mechernich eine beschädigte Toilettenkabine festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die mobile Toilettenkabine von Unbekannten in Brand gesetzt.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten war die Toilettenkabine bereits niedergebrannt und nicht mehr als solche erkennbar.

Der Boden um den Aufstellort war mit Asche und geschmolzenem, bereits wieder erhärtetem Kunststoff bedeckt.

Auch die Baumkronen der angrenzenden Bäume wiesen Brandspuren auf.

Der genaue Tatzeitraum kann nicht näher bestimmt werden.

Der Sachschaden wird auf einen höheren dreistelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Anzeige bezüglich der Sachbeschädigung durch Feuer wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell