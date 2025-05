POL-EU: Dieselkraftstoff entwendet

Euskirchen (ots) - Dieser Diebstahl stank gewaltig. Zwischen Mittwochabend (28. Mai), 20.20 Uhr, bis Donnerstagmorgen (29. Mai), 6.20 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu insgesamt drei Kellerparzellen in einem Mehrfamilienhaus in der Kolpingstraße in Euskirchen. Die einzelnen Kellerparzellen wurden gewaltsam geöffnet. Trotz der Mühe: Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. ...

