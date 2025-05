Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter hinterlässt einen Haufen Ärger im Keller

Euskirchen (ots)

Dieser Diebstahl stank gewaltig.

Zwischen Mittwochabend (28. Mai), 20.20 Uhr, bis Donnerstagmorgen (29. Mai), 6.20 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu insgesamt drei Kellerparzellen in einem Mehrfamilienhaus in der Kolpingstraße in Euskirchen.

Die einzelnen Kellerparzellen wurden gewaltsam geöffnet. Trotz der Mühe: Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Stattdessen hinterließ der Unbekannte eine ganz eigene Duftmarke:

Im Kellerbereich wurde menschlicher Kot zurückgelassen. Ob dies zur Abschreckung, aus Protest oder rein aus Verlegenheit geschah, ist unklar.

In einem überraschenden Anflug von Reinlichkeit nutzte der Unbekannte den Bezug von einer Waschmaschine aus dem benachbarten Waschkeller.

Mit dem Waschmaschinenbezug wurde der Kot grob beseitigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Anzeige bezüglich des Diebstahls aus Kellerräumen wurde gefertigt.

