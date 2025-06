Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zahlreiche Verfahren nach Verkehrsunfall

53909 Zülpich (ots)

Am Freitag, 30.05.2025,16.08 Uhr, wurde der Polizei zunächst ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf einem Feldweg in Zülpich gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass an dem beteiligten Kleinkraftrad kein Kennzeichen angebracht war. Der 20-jährige Fahrer aus Zülpich konnte lediglich ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr vorzeigen, welches er jedoch in seiner Jacke deponiert hatte. Zudem führte er eine geringe Menge Marihuana in der Tasche mit und hatte glasige Augen. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest auf Cannabis verlief positiv. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo neben der medizinischen Behandlung auch eine Blutprobenentnahme erfolgte. Darüber hinaus wurde die Weiterfahrt untersagt und das Motorrad sichergestellt. Wegen des Anfangsverdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Genusses berauschender Mittel wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der 79-jährige Unfallverursacher aus Zülpich blieb unverletzt und konnte die Weiterfahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Auch gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet, hier jedoch wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell