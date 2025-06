Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw unter Cannabiseinfluss geführt

53879 Euskirchen (ots)

Am Freitag, 30.05.2025 um 14.00 Uhr, kontrollierte eine Streife eine 37-jährige Bonnerin, welche mit ihrem Pkw die Kommerner Straße in Richtung Euskirchen befuhr. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Auf Nachfrage bestätigte die Autofahrerin diesen. Der anschließend durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, so dass der Frau eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen die Frau wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

