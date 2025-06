Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Polizeieinsatz nach mutmaßlicher Bedrohung

Duisburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin wandte sich am Donnerstagvormittag (26. Juni, 9:50 Uhr) an die Polizei, weil ein zunächst Unbekannter vor einem Mehrfamilienhaus auf der König-Friedrich-Wilhelm-Straße einen Mann mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht haben soll. Danach soll er einen weiteren Mann in eine Wohnung gedrängt haben. Die Hinweisgeberin gab zudem an Knallgeräusche wahrgenommen zu haben.

Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Bereich ab. Spezialeinheiten nahmen den tatverdächtigen Serben (37) in einer Wohnung fest. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und der Motivlage, dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell