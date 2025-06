POL-DU: Vermisst: Polizei sucht 13-jähriges Mädchen aus Kaiserslautern

Duisburg (ots) - Die Besitzerin (64) einer Gartenlaube in der Schachtstraße meldete am Montagmorgen (23. Juni, 09:30 Uhr) ein Feuer in der Kleingartenanlage. Als die Polizisten eintrafen, hatten die Melderin und ein weiterer Pächter den Brand bereits gelöscht. Durch die Flammen waren unter anderem ein Zaun, eine Überdachung aus Holz sowie ein Kinderbett samt Matratze beschädigt worden. Auf dem benachbarten ...

mehr