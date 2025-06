Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen: Brand in Kleingartenanlage - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Die Besitzerin (64) einer Gartenlaube in der Schachtstraße meldete am Montagmorgen (23. Juni, 09:30 Uhr) ein Feuer in der Kleingartenanlage. Als die Polizisten eintrafen, hatten die Melderin und ein weiterer Pächter den Brand bereits gelöscht. Durch die Flammen waren unter anderem ein Zaun, eine Überdachung aus Holz sowie ein Kinderbett samt Matratze beschädigt worden. Auf dem benachbarten Grundstück waren sowohl ein Gartenschrank aus Plastik als auch ein Sonnenschirm angebrannt.

Die Zeugin schilderte, dass sie kurz nach dem Brand Jugendliche gesehen habe, die sich von der Anlage entfernt hätten. Eine genaue Beschreibung liegt bisher nicht vor. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell