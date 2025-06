POL-DU: Wanheimerort: Randaliererin leistet Widerstand - Strafanzeige

Duisburg (ots) - Am Freitagnachmittag (20. Juni, 13:59 Uhr) alarmierte ein Ladendetektiv die Polizei über einen Raub in der Friedrich-Ebert-Straße. Er sei Mitarbeiter in einem Discounter und habe auf den Überwachungskameras gesehen, wie ein Kunde sich Waren in seinen Trolley gesteckt habe. Danach habe der unbekannte Mann versucht, das Geschäft durch den Eingang zu verlassen. Als der Detektiv ihn auf dem Parkplatz ...

mehr