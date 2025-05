Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unfall während der Unfallaufnahme

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Samstag, 24.05.2025, nahm die Polizei auf der Landstraße L170 bei der Schattenmühle einen Verkehrsunfall auf, der sich gegen 16:55 Uhr ereignet hatte. Zwei Pkw hatten sich im Gegenverkehr gestreift, weil offenbar einer der beiden Beteiligten nicht möglichst weit rechts gefahren sein soll. Auf Grund des Gesamtsachschadens von vermutlich mehr als 10000,00 Euro mussten die beiden Pkw durch Fachfirmen abgeschleppt werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Unfallverursacher gelangt beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald zur Anzeige.

Während eines der beiden Fahrzeuge durch den Abschleppdienst geborgen wurde, fuhr eine Autofahrerin an der Unfallstelle vorbei. Dabei dürfte sie das Fahrzeug des Abschleppdienstes gestreift und Sachschaden verursacht haben. Sie kümmerte sich aber nicht um den Unfall und fuhr weiter. Auf Grund einiger Zeugen und den noch an der Unfallstelle befindlichen Polizeikräfte konnte die Unfallverursacherin nachträglich ermittelt werden. Auf sie kommt eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg wegen Verkehrsunfallflucht zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell