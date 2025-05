Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Alkoholisierter Autofahrer bedroht Polizisten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Samstag, 24.05.2025, stellte eine Polizeistreife gegen 03:00 Uhr in Schluchsee auf dem Kirchplatz einen Pkw fest. Das Fahrzeug war so geparkt, dass es mit dem Heck die Fahrbahn blockierte. Bei der folgenden Kontrolle stieg der Pkw-Lenker aus seinem Fahrzeug aus und stolperte dabei. Er zeigte deutliche Anzeichen von vorausgegangenem Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest war allerdings nicht möglich. Deshalb wurde ihm eröffnet, dass bei ihm eine Blutprobe entnommen werden muss. Da der Autofahrer dabei immer aggressiver wurde und den Polizeikräften auch Gewalt androhte, wurden ihm Handschließen angelegt. Danach wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen und anschließend die Weiterfahrt untersagt. Während der Sachverhaltsaufnahme gab der Autofahrer zudem Äußerungen von sich, die den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Deshalb gelangt der 23-jährige Schweizer Staatsangehörige zur Anzeige wegen Volksverhetzung, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell