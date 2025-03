Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl zweier Flaggen eines Fussballvereins

Dreis-BRück (ots)

Am Samstag, 15.03.2025 wurde gegen 17:25 Uhr bei der Polizei in Daun der Diebstahl zweier Flaggen des Fussball-Bundesliga-Zweitligisten Hannover 96 gemeldet. Diese seien aus dem Vorgarten eines Anwesens in der Ortslage von Brück entwendet worden. Ein Augenzeuge habe gesehen, dass ein schwarzer VAN vor dem Anwesen anhielt und zwei dunkelgekleidete Männer die Fahnen mit in das Fahrzeug nahmen, ehe es die Örtlichkeit wieder verließ. Aus den sozialen Medien konnte die Geschädigte dann in Erfahrung bringen, dass eine Fahne auf einem Parkplatz in Ahrbrück / NRW verbrannt wurde. Da an dieser Örtlichkeit ein vergleichbares Fahrzeug festgestellt wurde, liegt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um die zuvor entwendeten Fahnen handelte.

Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592/96260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell