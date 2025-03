POL-PDWIL: Unglücksfall

Bernkastel-Kues (ots) - Im Zeitraum vom 11.03.2025 bis zum 15.03.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Gästeparkplatz des "Lifestyle Resorts Zum Kurfürsten" in Bernkastel-Kues. Die Geschädigte parkte hierbei ihren Hyundai Tucson im o.g. Zeitraum auf dem besagten Parkplatz. Am Morgen des 15.03.2025 musste sie feststellen, dass ihr Pkw durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am rechten, hinteren Kotflügel ...

