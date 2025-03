Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Gerolstein (ots)

In der Nacht vom 15.03.2025 auf den 16.03.2025 kam es in Gerolstein in der Graf-Karl-Ferdinand-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte PKW-Fahrer gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass ihm mittig auf der Fahrbahn ein PKW entgegen gekommen sei. Aufgrund dessen sei der Geschädigte mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und durch den Garten eines angrenzenden Grundstücks gefahren, sodass auch dem Grundstückseigentümer ein Sachschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592/96260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell