Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Autofahrerin mit über 2 Promille

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Freitag, 23.05.2025, gegen 21:40 Uhr, fiel einem Autofahrer auf der Kreisstraße K 4968 bei Schluchsee ein Pkw auf, der in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Der Zeuge verständigte die Polizei und brachte offensichtlich die 27-jährige Fahrerin des fahrauffälligen Pkw dazu, auf einem Parkplatz anzuhalten. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte beide auf dem Parkplatz feststellen. Bei der Fahrerin des Pkw, die zuvor mit Schlangenlinien unterwegs war, stellte die Polizei Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme bei der Autofahrerin im Krankenhaus und die Beschlagnahme ihres Führerscheins durch die Polizei. Außerdem gelangt sie zur Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg.

