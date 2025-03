FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Feuerwehr löscht ausgedehnten Fahrzeugbrand

Schwalmtal (ots)

Am Donnerstag, den 27. März 2025, wurde der Löschzug Waldniel gemeinsam mit dem Leitungsdienst um 23:33 Uhr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand auf der Industriestraße 1 in Waldniel alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein geparkter Autotransporter ohne Beladung in Höhe des dortigen Aldi-Marktes, in den Parkbuchten entlang der Straße, in Vollbrand. Durch die Hitzeeinwirkung platzte der Kunststofftank des Fahrzeugs, wodurch brennender Dieselkraftstoff austrat und in die Kanalisation floss. Dort entzündete sich ein Fangtopf, in dem sich Laub angesammelt hatte. Infolge dessen war die Kanalisation auf einer Strecke von rund 50 Metern stark verraucht.

Zwei Trupps unter Atemschutz gingen in Riegelstellung zum angrenzenden Aldi-Gebäude vor, um die Brandausbreitung in Richtung des Marktes zu verhindern und führten gleichzeitig die Brandbekämpfung am Fahrzeug durch. Parallel dazu öffneten weitere Kräfte mehrere Schachtdeckel der Kanalisation, löschten das Feuer im Inneren und führten Belüftungsmaßnahmen durch, um die Rauchgase zu verdrängen.

Dank des schnellen und koordinierten Vorgehens der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Abschließend wurden sowohl der Markt als auch die betroffenen Bereiche der Kanalisation mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde erfolgreich beendet werden.

Schwalmtal, den 29.03.2025

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal