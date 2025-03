FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Neue Feuerwehrkräfte für den Westkreis - Truppmann-1-Lehrgang gestartet

Schwalmtal (ots)

Seit gestern, Montag, dem 10. März, läuft der neue Truppmann-1-Lehrgang der Feuerwehren im Westkreis. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal setzen damit ihre bewährte Zusammenarbeit in der Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses fort. In diesem Jahr nehmen 22 angehende Feuerwehrkräfte, darunter fünf Frauen, an der intensiven Grundausbildung teil.

Bis zum 12. April absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zweimal wöchentlich am Abend sowie samstags ganztägig sowohl theoretischen als auch praktischen Unterricht. Auf dem Lehrplan stehen neben den feuerwehrrechtlichen Grundlagen auch die Fahrzeug- und Gerätekunde sowie der sichere Umgang mit Leitern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Ausbildung im Löscheinsatz, um die neuen Einsatzkräfte bestmöglich auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten.

Der Lehrgang schließt mit einer theoretischen und praktischen Prüfung ab. Nach erfolgreichem Bestehen werden die Absolventinnen und Absolventen in ihren jeweiligen Löschzügen in den aktiven Feuerwehrdienst übernommen und stehen künftig für den Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Westkreis bereit.

Schwalmtal, den 11. März 2025

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell