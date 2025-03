FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Fahrzeugbrand im Ortsteil Steeg - Ausbreitung auf angrenzendes Gebäude erfolgreich verhindert

Bild-Infos

Download

Schwalmtal (ots)

In der Nacht zum 6. März 2025 wurde die Feuerwehr um 23:38 Uhr zu einem Fahrzeugbrand im Ortsteil Steeg alarmiert. Bei Eintreffen des Löschzugs Waldniel stand ein Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das brennende Fahrzeug, während ein weiterer Trupp mit der Durchführung einer Riegelstellung die Ausbreitung des Feuers auf das angrenzende Gebäude verhinderte. Zusätzlich begab sich ein dritter Trupp über eine Steckleiter auf das Dach des angrenzenden Gebäudes, um mit einer Wärmebildkamera eine mögliche Brandweiterleitung zu überprüfen.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurden der betroffene Bereich mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert und umfassende Nachlöscharbeiten durchgeführt. Während des gesamten Einsatzes war die Straße Steeg für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Schwalmtal, den 06.03.2025

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell