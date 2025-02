FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Pfandbon-Sammelaktion von REWE Stücken in Amern: 1.300 Euro für die Feuerwehr Schwalmtal gespendet

Schwalmtal (ots)

Schwalmtal - Über ein Jahr lang lief im REWE Markt der Familie Stücken in Amern eine Pfandbon-Sammelaktion zugunsten der Feuerwehr Schwalmtal. Dank der großzügigen Unterstützung der Kundinnen und Kunden kamen dabei 909,60 Euro zusammen. Zusätzlich rundete die Familie Stücken den Betrag mit einer eigenen Spende von 390,40 Euro auf, sodass insgesamt 1.300 Euro an die Feuerwehr übergeben werden konnten.

Die Spende nahmen Dirk Neikes, Leiter der Feuerwehr Schwalmtal und Timo Smets, Pressesprecher der Wehr, entgegen. Beide bedankten sich herzlich für die Durchführung der Spendenaktion und die großzügige Unterstützung aus der Bevölkerung. Überreicht wurde die Spende von Tom Stücken, Inhaber des REWE-Marktes sowie Patrick Klumpen, stellvertretender Marktleiter.

Die gesammelte Summe wird zur Unterstützung einer neu zusammengestellten Gruppe von Feuerwehrkräften aus Schwalmtal verwendet, die in diesem Jahr an den Deutschen Meisterschaften im Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerb teilnehmen möchte. Das Geld wird insbesondere für Verpflegung und Unterkunft während der Wettkämpfe benötigt. Die Meisterschaften finden vom 10. bis 13. Juli 2025 in Böblingen (Baden-Württemberg) statt und stellen die Teilnehmenden vor große Herausforderungen. Dabei kommt es insbesondere auf Teamarbeit, Präzision und Schnelligkeit an - Eigenschaften, die auch im realen Feuerwehreinsatz eine entscheidende Rolle spielen.

Die Idee zur Teilnahme entstand, nachdem Mitglieder der Löschzüge Amern und Waldniel bereits erfolgreich an den Leistungsnachweis-Wettkämpfen in Kempen auf Kreisebene teilgenommen hatten. In den vergangenen Jahren erreichten sie dort regelmäßig Spitzenplatzierungen und belegten mehrfach die Ränge eins bis drei.

Dank der großzügigen Unterstützung durch die Spendenaktion von REWE Stücken und der tatkräftigen Mithilfe vieler Bürgerinnen und Bürger kann die Feuerwehr Schwalmtal nun ihre Teilnahme an diesem bedeutenden Wettbewerb realisieren. Die Feuerwehr bedankt sich bei allen Unterstützern für ihr Engagement und ihre Spendenbereitschaft.

