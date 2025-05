POL-FR: Lauchringen: Unfall zwischen Motorroller und Mercedes - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, 23.05.2025, gegen 13 Uhr beabsichtigte eine 67-jährige Suzuki-Fahrerin von der Wettengasse in Lottstetten in die B27 einzufahren. Nach bisherigen Ermittlungen übersah sie den auf der bevorrechtigten B27 fahrenden Fiat. Die 31-jährige Fahrerin versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Unfall mit dem Suzuki zu verhindern, was allerdings ...

