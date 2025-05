Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten. Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.05.2025, gegen 13 Uhr beabsichtigte eine 67-jährige Suzuki-Fahrerin von der Wettengasse in Lottstetten in die B27 einzufahren. Nach bisherigen Ermittlungen übersah sie den auf der bevorrechtigten B27 fahrenden Fiat. Die 31-jährige Fahrerin versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Unfall mit dem Suzuki zu verhindern, was allerdings nicht gelang und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die dem Fiat folgende 20-jährige VW-Fahrerin erkannte die Vollbremsung zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Dadurch wurde sie leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden anderen Fahrerinnen blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Gesamtsachschaden dürfte ungefähr 20.000 EURO betragen. Neben dem Polizeiposten Jestetten, der die Ermittlungen zum Unfallhergang führt, war auch die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell