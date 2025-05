Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auto brennt in Innenstadt

Am Samstagmorgen, 24.05.2025, gegen 02:30 Uhr stellte ein 27-Jähriger während der Fahrt fest, dass sein VW aus der Fahrzeugfront zu rauchen begann. Unweit seiner Wohnung in der Tiengener Innenstadt, stellte er das Auto ab und versuchte den Brand selbst zu löschen. Durch den Löschversuch wurde er leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Die Mitfahrerin blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug und konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäude der Innenstadt in Tiengen verhindern. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der entstandene Sachschaden dürfte zirka 3.000 EURO betragen.

