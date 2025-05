Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Wiechs: Diebstahl von zwei E-Bikes - Polizei bittet um Hinweise zu zwei Personen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag, 25.05.2025 zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr zwei E-Bikes, welche auf einem privaten Grundstück in der Bachtalstraße gestanden hatten. Das eine Bike befand sich im Hof hinter dem Haus und das andere in einer offenstehenden Garage. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro. Gestohlen wurde einmal ein E-Bike der Marke Conway Ciron in der Farbe rot/ schwarz und das andere Bike war von der Marke Instinct Powerplay in türkis. Durch einen Nachbar konnten kurz zuvor zwei Personen beobachtet werden, welche sich in der Straße umsahen und etwas mit dem Diebstahl zu tun haben könnten. Zum einen handelte es sich um einen Mann, zirka 180 cm groß mit schlanker, sportlicher Figur. Dieser hatte dunkle Haare und eine große Nase. Die zweite Person war weiblich und zirka 175 cm groß. Sie hatte eine normale Statur mit dunklen, zusammengebunden Haaren. Beide Personen waren dunkel gekleidet. Möglicherweise wurden weitere Beobachtungen durch Anwohner gemacht, welche eventuell eine Videoüberwachung auf dem Grundstück haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Anwesen betreten wurden. Das Polizeirevier Schopfheim bittet weitere verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 07622/666980 zu melden.

