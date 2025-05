Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in Wohnung - Zeugensuche

Kamp-Lintfort (ots)

Am Montag zwischen 12 und 14.20 Uhr drangen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Moerser Straße ein.

Die Täter verschafften sich durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt in die Wohnung und entwendeten im weiteren Verlauf Bargeld und Schmuck.

Die Kriminalpolizei prüft, ob sie noch mehr entwendeten und bittet Zeugen, dass sie sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 melden.

/cd (Ref.-Nr. 250512-1430)

