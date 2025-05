POL-WES: Xanten - 23-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung in Gewahrsam genommen

Wesel (ots) - Am Samstag um 18.20 Uhr kam es in einem Juwelier an der Kreuzstraße zu einem Trickdiebstahl durch zwei bislang unbekannte Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten zur Tatzeit zwei unbekannte männliche Personen das Ladenlokal des Juweliers und gaben gegenüber einer Mitarbeiterin an, dass sie Gold verkaufen wollen. Als die Mitarbeiterin nach einem Personalausweis fragte, verließ einer der Männer ...

