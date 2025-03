Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gronauer begeht diverse Verkehrsstraftaten

Hildesheim (ots)

(bru) Am 21.03.2025 erfolgte durch eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Elze in Gronau, Bahnhofstraße, eine Verkehrskontrolle eines Pkw Audi. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer, ein 36-jähriger Gronauer, unter deutlicher Alkoholeinwirkung stand. Ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1%o. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Gronauer zudem unter Betäubungsmittelbeeinflussung stand. Aufgrund dieser Feststellungen musste der Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein des Beschuldigten konnte jedoch nicht sichergestellt werden, da der Gronauer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zu guter Letzt wurde festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für den Pkw Audi ausgegeben waren und für das Fahrzeug kein gültiger Pflichtversicherungsvertrag abgeschlossen worden war. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Führen eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmittelbeeinflussung.

