POL-HI: 42-jähriger Alfelder fährt betrunken E-Scooter, leistet anschließend Widerstand und beleidigt die Polizisten

Hildesheim (ots) - Nordstemmen - (jb) Am 22.03.25, in der Zeit zwischen 12:00 und 12.50 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Lange Maße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Skoda wurde im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 500 EUR geschätzt. Ursächlich war möglicherweise ein Einkaufswagen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: ...

mehr