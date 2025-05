Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Wesel (ots)

Am Samstag um 18.20 Uhr kam es in einem Juwelier an der Kreuzstraße zu einem Trickdiebstahl durch zwei bislang unbekannte Personen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten zur Tatzeit zwei unbekannte männliche Personen das Ladenlokal des Juweliers und gaben gegenüber einer Mitarbeiterin an, dass sie Gold verkaufen wollen.

Als die Mitarbeiterin nach einem Personalausweis fragte, verließ einer der Männer das Geschäft, um diesen zu holen.

Mit dem anderen Mann einigte sich die Mitarbeiterin auf einen Geldbetrag und übergab die vereinbarte Summe. Der unbekannte Täter nahm das Geld an sich und teilte kurze Zeit späte mit, dass er es sich anders überlegt hätte und das Gold nun doch nicht verkaufen wolle. Er gab der Mitarbeiterin das Geld zurück, nahm das Gold wieder an sich und verließ das Ladenlokal in Richtung Fußgängerzone.

Bei einer Überprüfung fiel der Mitarbeiterin auf, dass der unbekannte Täter ihr weniger Geld zurückgegeben hatte, als zuvor ausgezahlt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die beiden Täter.

Der Angestellten zufolge ist einer von ihnen etwa 20 bis 30 Jahre alt und hat glatte, braune Haare. Er trug ein weißes T-Shirt, eine Jeans und eine lange Goldkette.

Der zweite Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er war mit einer dunklen Jacke, einer Jeans und einer beigen Gucci-Schirmmütze bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250510-1944)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell