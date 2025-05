POL-FR: Teningen: Nach Trunkenheitsfahrt Autoschlüssel einbehalten und Weiterfahrt untersagt

Freiburg (ots) - Mit knapp 1,2 Promille war ein 61-jähriger Autofahrer am Freitagabend, 23.05.2025, gegen 23:15 Uhr in der Kiechlinsberger Straße in Endingen unterwegs, als er von der Polizei einer Kontrolle unterzogen wurde. Beim Fahrer wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Medienrückfragen bitte an: ...

mehr